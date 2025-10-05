Mikayıl Cabbarov: Ölkəmizdə dayanıqlı iqtisadiyyatın güclənməsində təhsilin müstəsna əhəmiyyəti var
Daxili siyasət
- 05 oktyabr, 2025
- 10:21
Ölkəmizdə dayanıqlı iqtisadiyyatın güclənməsində təhsilin müstəsna əhəmiyyəti var.
"Report"un məlumatına görə, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X"dəki hesabında yazıb.
"Əziz müəllimlər, Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibətilə hər birinizə təbriklərimizi çatdırırıq.
Ölkəmizin inkişaf prioritetlərindən olan yüksək rəqabətli insan kapitalının formalaşmasında və dayanıqlı iqtisadiyyatın güclənməsində təhsilin müstəsna əhəmiyyəti var.
Fədakar əməyiniz üçün təşəkkür edir, işlərinizdə uğurlar və davamlı müvəffəqiyyətlər arzu edirik", - o paylaşımda qeyd edib.
