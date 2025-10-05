İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Mikayıl Cabbarov: Ölkəmizdə dayanıqlı iqtisadiyyatın güclənməsində təhsilin müstəsna əhəmiyyəti var

    Daxili siyasət
    • 05 oktyabr, 2025
    • 10:21
    Mikayıl Cabbarov

    Ölkəmizdə dayanıqlı iqtisadiyyatın güclənməsində təhsilin müstəsna əhəmiyyəti var.

    "Report"un məlumatına görə, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X"dəki hesabında yazıb.

    "Əziz müəllimlər, Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibətilə hər birinizə təbriklərimizi çatdırırıq.

    Ölkəmizin inkişaf prioritetlərindən olan yüksək rəqabətli insan kapitalının formalaşmasında və dayanıqlı iqtisadiyyatın güclənməsində təhsilin müstəsna əhəmiyyəti var.

    Fədakar əməyiniz üçün təşəkkür edir, işlərinizdə uğurlar və davamlı müvəffəqiyyətlər arzu edirik", - o paylaşımda qeyd edib.

    Dayanıqlı iqtisadiyyat Beynəlxalq Müəllimlər Günü Mikayıl Cabbarov
    Джаббаров: Образование имеет исключительное значение для роста экономики Азербайджана
    Minister: Education holds invaluable role in reinforcing foundations of sustainable economy

