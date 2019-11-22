Двое сотрудников ИВ Сураханского района Баку отстранены от работы

Двое сотрудников Исполнительной власти Сураханского района Баку отстранены от работы.

Как сообщает Report, помощник главы Исполнительной власти Сураханского района Миртеюб Хагани оглу Теюблу отстранен от занимаемой должности.

В то же время замглавы отдела по социально-политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти Рашид Муслим оглу Мамедов был отстранен от работы в связи с достижением предельного возраста.

Пока не произведено назначений на эти должности.

Начальник отдела социально-политических и гуманитарных вопросов Исполнительной власти Сураханского района Бархудар Бархударов подтвердил Report этот факт.

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 12 ноября Азиз Азизов был назначен главой исполнительной власти Сураханского района Баку. До этого А.Азизов был главой Исполнительной власти Ясамальского района столицы.

Недавно в прессе появились новости о скандальных кадровых изменениях, осуществляемых А.Азизовым в Сураханском ИВ.