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Для участия на похоронах можно будет получить разрешение по номеру "102"

​Для участия на похоронах можно будет получить разрешение

"Для участия в похоронах близких родственников нужно будет получить разрешение по номеру "102" МВД Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

"Граждане, обратившиеся на номер 102 и получившие разрешение, смогут принять участие в похоронах на территории Баку и Абшеронского района, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы и Джалилабада”, - отметил У.Мехтиев.

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