Стамбул. 10 апреля. REPORT.AZ/ Для того, чтобы проживающие в Турции граждане Азербайджана имели возможность проголосовать на президентских выборах, которые пройдут 11 апреля, были проведены подготовительные работы.

Об этом турецкому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

Было отмечено, что в Анкаре и Стамбуле созданы два избирательных пункта, чтобы граждане Азербайджана имели возможность проголосовать:

"Голосование начнется по турецкому времени в 08:00 и завершится в 19:00. Ожидается, что в голосовании примет участие 780-790 граждан Азербайджана, проживающих в Анкаре и прилегающих городах. Проживающие в Стамбуле и прилегающих городах соотечественники обратятся в Генконсульство Азербайджана в Стамбуле".

Как сообщили Report в Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле, протоколы, избирательные бюллетени доставлены в пункты:

"Диппредставительства Азербайджана в Турции завтра будут работать в усиленном режиме".

В Генконсульстве также сообщили, что в Стамбуле на учете имеется 906 избирателей.