Депутаты Милли Меджлиса обратились к руководству для созыва внеочередной сессии парламента

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Группа депутатов Милли Меджлиса Азербайджана обратилась к руководству ММ для созыва внеочередной сессии парламента.

Как сообщает Report, обращение подписали около 100 депутатов.

Целью созыва внеочередной сессии является обсуждение ряда законопроектов, которые депутаты не успели обсудить.

Отметим, что последнее пленарное заседание весенней сессии состоится 31 мая.

Напомним, что внеочередная сессия ММ созывается по требованию президента Азербайджанской Республики или 42 депутатов Милли Меджлиса.