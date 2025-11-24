Депутат: Зангезурский коридор принесет выгоду всем странам
Внутренняя политика
- 24 ноября, 2025
- 13:03
Зангезурский коридор – это проект, который принесет выгоду всем странам.
Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, член правления Национального форума НПО Азербайджана Азер Аллахверенов на панели в рамках Форума солидарности НПО стран ОТГ.
По его словам, не случайно проект получил поддержку прогрессивных сил человечества.
"Сегодня те прогрессивные силы, которые поддерживают запуск Зангезурского коридора, в будущем станут активными пользователями. Потому что этот коридор - проект, приносящий пользу всем", - сказал депутат.
Аллахверенов подчеркнул, что ключевым является понимание значимости проекта для всех государств, которые будут пользоваться транспортным маршрутом.
