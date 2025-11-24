Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Депутат: Зангезурский коридор принесет выгоду всем странам

    Внутренняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 13:03
    Зангезурский коридор – это проект, который принесет выгоду всем странам.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, член правления Национального форума НПО Азербайджана Азер Аллахверенов на панели в рамках Форума солидарности НПО стран ОТГ.

    По его словам, не случайно проект получил поддержку прогрессивных сил человечества.

    "Сегодня те прогрессивные силы, которые поддерживают запуск Зангезурского коридора, в будущем станут активными пользователями. Потому что этот коридор - проект, приносящий пользу всем", - сказал депутат.

    Аллахверенов подчеркнул, что ключевым является понимание значимости проекта для всех государств, которые будут пользоваться транспортным маршрутом.

    Зангезурский коридор Форум солидарности НПО Милли Меджлис
    Deputat: Zəngəzur dəhlizi hamı üçün faydalı olacaq bir layihədir

