Депутат: Зангезурский коридор принесет выгоду всем странам

Зангезурский коридор – это проект, который принесет выгоду всем странам.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, член правления Национального форума НПО Азербайджана Азер Аллахверенов на панели в рамках Форума солидарности НПО стран ОТГ.

По его словам, не случайно проект получил поддержку прогрессивных сил человечества.

"Сегодня те прогрессивные силы, которые поддерживают запуск Зангезурского коридора, в будущем станут активными пользователями. Потому что этот коридор - проект, приносящий пользу всем", - сказал депутат.

Аллахверенов подчеркнул, что ключевым является понимание значимости проекта для всех государств, которые будут пользоваться транспортным маршрутом.