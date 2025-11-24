Deputat: Zəngəzur dəhlizi hamı üçün faydalı olacaq bir layihədir
Daxili siyasət
- 24 noyabr, 2025
- 12:35
Zəngəzur dəhlizi hamı üçün faydalı olacaq bir layihədir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Milli QHT Forumu İdarə Heyətinin üzvü Azər Allahverənov Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələrin QHT-lərinin Həmrəylik Forumu çərçivəsində "Zəngəzur dəhlizi: Türk coğrafiyasını birləşdirən körpü" adlı paneldə iştirakçıların sualını cavablayarkən deyib.
Onun sözlərinə görə, bu gün Zəngəzur dəhlizinin açılmasını dəstəkləyən bəşəriyyətin mütərəqqi qüvvələri gələcəkdə həmin dəhlizin istifadəsində yaxından iştirak edəcəklər:
"Çünki Zəngəzur dəhlizi hamı üçün fayda gətirəcək bir layihədir. Burada vacib olan məqam dəhlizdən istifadə edəcək ölkələr üçün önəminin qabardılmasıdır".
Son xəbərlər
13:20
Azərbaycan binalarda təbii qazla işləyən avadanlıqlardan imtina edəcəkİnfrastruktur
13:20
Qazaxıstan Türk dünyasının QHT şəbəkəsinin inkişafı ilə bağlı işləri davam etdirəcəkXarici siyasət
13:15
Rəsmi Bakı COP31-lə bağlı Türkiyə və Avstraliyanı təbrik edibXarici siyasət
13:12
Mergen Kepbanov: "Zəngəzur dəhlizi birliyin rəmzi və QHT-lər üçün yeni perspektivlərdir"Xarici siyasət
13:03
Aİ liderləri Ukrayna ilə bağlı görüş keçirəcəklərDigər ölkələr
12:59
Bobur Bekmurodov: "Zəngəzur dəhlizi Mərkəzi Asiya-Cənubi Qafqaz-Avropa nəqliyyat bağlantısını gücləndirəcək"Xarici siyasət
12:58
Azərbaycan 2035-ci ilədək sənayenin dekarbonizasiyası ilə bağlı planları açıqlayıbSənaye
12:55
Foto
Ceyhun Bayramov İran XİN rəsmisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edibXarici siyasət
12:50
Foto