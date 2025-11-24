İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    • 24 noyabr, 2025
    • 12:35
    Deputat: Zəngəzur dəhlizi hamı üçün faydalı olacaq bir layihədir

    Zəngəzur dəhlizi hamı üçün faydalı olacaq bir layihədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Milli QHT Forumu İdarə Heyətinin üzvü Azər Allahverənov Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələrin QHT-lərinin Həmrəylik Forumu çərçivəsində "Zəngəzur dəhlizi: Türk coğrafiyasını birləşdirən körpü" adlı paneldə iştirakçıların sualını cavablayarkən deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu gün Zəngəzur dəhlizinin açılmasını dəstəkləyən bəşəriyyətin mütərəqqi qüvvələri gələcəkdə həmin dəhlizin istifadəsində yaxından iştirak edəcəklər:

    "Çünki Zəngəzur dəhlizi hamı üçün fayda gətirəcək bir layihədir. Burada vacib olan məqam dəhlizdən istifadə edəcək ölkələr üçün önəminin qabardılmasıdır".

