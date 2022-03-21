Депутат: Мечты сбылись и мы отмечаем праздник на освобожденных территориях

"Мы переживаем очень радостные моменты. Мы освободили оккупированные 30 лет наши исконные земли. Уже второй год мы отмечаем праздник Новруз на освобожденных землях, в Карабахе. В прошлом году президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева разожгли п

"Мы переживаем очень радостные моменты. Мы освободили оккупированные 30 лет наши исконные земли. Уже второй год мы отмечаем праздник Новруз на освобожденных землях, в Карабахе. В прошлом году президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева разожгли праздничный костер в Шуше, а в этом году - в Суговушане. Мы - свидетели грандиозных событий, потому что народ 30 лет мечтал увидеть эти дни. Каждый год мы желали, чтобы праздник вернулся на эти земли, чтобы наш флаг развевался в Шуше. И наступил день, когда наши мечты сбылись".

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов.

По его словам, поездка президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой на освобожденные земли привносит новый дух в эти места: "В рамках каждого визита закладывается фундамент инфраструктурных проектов. Это говорить о том, что в скором времени мы вернем на эти территории наших беженцев и вынужденных переселенцев. Думаю, что этим как-то компенсируется страдания людей, влачивших 30 лет жизнь вынужденных переселенцев".

Депутат подчеркнул, что Азербайджан уже не та страна, что 30 лет назад: "Нынешней силы Азербайджана достаточно, чтобы защитить свои земли, и он готов ответить на любое возможное внешнее вмешательство. Наряду с этим стабильность экономики нашей страны позволила освободить земли и проводить там восстановительные работы. Азербайджан сохраняет свое динамичное развитие".

Отметим, что президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в поселке Суговушан Тертерского района и разожгли праздничный костер. Глава государства также заложил фундамент ряда новых инфраструктурных проектов.