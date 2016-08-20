ЦИК зарегистрировал еще две агитационные группы по референдуму

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома рассмотрели вопрос регистрации агитационных групп по референдуму "Муниципалитет" и "Гражданское общество".

Как сообщает Report, секретарь ЦИК Арифа Мухтарова проинформировала по поводу указанных вопросов.

Она отметила о завершении созданной муниципалитетами инициативной группой "Муниципалитет", а также Конфедерацией профсоюзов Азербайджана и организациями гражданского общества инициативной группой "Гражданское общество" кампании по сбору подписей для участия в качестве агитационной группы на предстоящем 26 сентября 2016 года референдуме, связанном с дополнениями и изменениями в Конституцию Азербайджанской Республики. Все необходимые документы были представлены в ЦИК.

Затем вопросы поставили на голосование и обе агитационные группы получили регистрацию.