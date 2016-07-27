ЦИК утвердила Календарный план в связи с проведением референдума

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает Report, на заседании был утвержден Календарный план основных действий и мероприятий по подготовке и проведению всенародного голосования (референдума) в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики, назначенного на 26 сентября 2016 года.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова заявила, что требования по подготовке извещений в связи с референдумом будут утверждены 17 августа. Организации, желающие провести exit-poll во время голосования, могут представить свои документы в ЦИК до 6 сентября. Решение об этом будет вынесено до 16 августа. Об активности избирателей в день голосования будет 5 раз предоставлена информация.

На заседании при ЦИК была создана экспертная группа и рабочая группа в составе 9 человек в целях расследования жалоб на действия и решения, нарушающие избирательные права граждан. Экспертные группы будут заниматься расследованием жалоб, поступивших в избирательные комиссии.

Итоговые результаты референдума будут объявлены 21 октября.

Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении всенародного голосования (референдума) в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики. Согласно распоряжению, всенародное голосование (референдум) назначено на 26 сентября 2016 года.