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ЦИК примет решение о проведении очередных муниципальных выборов

ЦИК примет решение о проведении очередных муниципальных выборов

18 октября состоится заседание Центризбиркома (ЦИК).

По полученной Report информации, на заседании назначат день муниципальных выборов. 

Напомним, что последние муниципальные выборы прошли в Азербайджане 23 декабря 2014 года.

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