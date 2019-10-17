ЦИК примет решение о проведении очередных муниципальных выборов

18 октября состоится заседание Центризбиркома (ЦИК).
По полученной Report информации, на заседании назначат день муниципальных выборов.
Напомним, что последние муниципальные выборы прошли в Азербайджане 23 декабря 2014 года.
18 октября состоится заседание Центризбиркома (ЦИК).
По полученной Report информации, на заседании назначат день муниципальных выборов.
Напомним, что последние муниципальные выборы прошли в Азербайджане 23 декабря 2014 года.
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İlkin PirəliАвтор новости