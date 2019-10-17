ЦИК примет решение о проведении очередных муниципальных выборов

ЦИК примет решение о проведении очередных муниципальных выборов

17 октября, 2019 16:50

https://report.az/storage/news/b3ac50441e5b48e7e23ce3ddd6b79e30/ce53358c-f5bb-495c-8b58-c99bb883f999_292.jpg 18 октября состоится заседание Центризбиркома (ЦИК). По полученной Report информации, на заседании назначат день муниципальных выборов. Напомним, что последние муниципальные выборы прошли в Азербайджане 23 декабря 2014 года.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.