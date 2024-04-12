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Члены семей погибших в ходе "Ходжавендской операции" посетили Ханкенди

Члены семей погибших в ходе "Ходжавендской операции" посетили Ханкенди Члены семей разведчиков, погибших в ходе "Ходжавендской операции" в 1997 году, посетили город Ханкенди.
Внутренняя политика
12 апреля 2024 г. 17:02
Члены семей погибших в ходе Ходжавендской операции посетили Ханкенди

Члены семей разведчиков, погибших в ходе "Ходжавендской операции" в 1997 году, посетили город Ханкенди.

Об этом сообщает сотрудник Report, командированный в Ханкенди.

Ранее они посетили Ходжавендский район, местность где состоялась "Ходжавендская операция", а затем город Шушу.

В апреле 1997 года две разведгруппы азербайджанской армии с честью выполнили боевое задание, проникнув в тыл врага в направлении оккупированного в то время Ходжавенда. Первая из групп вернулась без потерь.

Вторая группа из 8 человек на обратном пути попала в окружение. Азербайджанские разведчики категорически отвергли требования врага сдаться и вступили в бой. Малочисленная группа проявила настоящий героизм и оказала сильное сопротивление.

Сержант Агиль Ахмедов получил тяжелое ранение, и оставшиеся семь разведчиков посчитали, что он погиб. После того, как у группы закончились боеприпасы, они собрались вместе и подорвали себя гранатами, чтобы не попасть в руки врага.

Это командир группы лейтенант Эльхан Агаев, члены группы лейтенант Вугар Ярахмедов, сержанты Анар Рзаев, Динар Мустафаев, Агшин Гасанов, Низами Алекперов, Фариз Джавадов.

Их останки были обнаружены спустя 6 месяцев в результате усилий великого лидера Гейдара Алиева. Герои были похоронены на II Аллее почетного захоронения в Баку, и каждый был посмертно награжден орденом "Азербайджанское знамя".

Агиль Ахмедов попал в армянский плен, власти Армении вынесли ему смертный приговор. Сержант был освобожден также благодаря усилиям Гейдара Алиева спустя два года.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Xocavənd əməliyyatı”nda şəhid olan kəşfiyyatçıların ailə üzvləri Xankəndiyə səfər ediblər

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