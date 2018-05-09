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    Члены коллегии адвокатов посетили могилу Гейдара Алиева

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Председатель и члены правления Коллегии адвокатов АР в связи с 95-летием общенационального лидера Гейдара Алиева посетили сегодня его могилу в Аллее почетного захоронения, почтили память архитектора современного и независимого Азербайджана, возложили венок.

    Как сообщили Report в коллегии, также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

    Цветы также были возложены к могилам видного государственного деятеля Азиза Алиева, выдающегося врача, ученого Тамерлана Алиева.

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