Члены Тюркского совета поинтересовались подготовкой к выборам в Милли Меджлис - ФОТО

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с делегацией Тюркского совета, которая находится с визитом в Азербайджане с целью наблюдения за выборами в Милли Меджлис.

Как сообщили Report в отделе медиа и общественных связей Секретариата Центральной избирательной комиссии, Мазахир Панахов поприветствовал членов делегации и выразил свое удовлетворение от встречи. Он отметил, что возглавляемая им структура всегда уделяет особое внимание взаимовыгодному сотрудничеству с международными организациями, подчеркнув, что в результате тесного сотрудничества с международными организациями избирательная система и избирательная практика в Азербайджане усовершенствовались и достигли нынешнего уровня развития.

Члены делегации Тюркского совета выразили благодарность за теплый прием в ЦИК и поинтересовались избирательной системой нашей страны и подготовкой к предстоящим парламентским выборам.

Подробно ответив на вопросы членов делегации, председатель ЦИК рассказал им о крупномасштабных проектах и шагах, предпринятых для подготовки и проведения свободных и справедливых выборов в Милли Меджлис на высоком уровне.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.