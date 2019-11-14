Члены "Мусават" и ReAl перешли на оскорбления при обсуждении вопроса торговли мигрантами

В социальной сети Facebook идут обсуждения относительно ареста германской полицией членов партии "Мусават" за незаконные миграционные работы и торговлю политическими мигрантами.
Как сообщает Report, заместитель башгана партии "Мусават" Сахават Солтан написал статус "Независимо от личности, любой замешанный в незаконных деяниях должен быть наказан. Ни один из тех, чье участие в незаконных деяниях было доказано, не может быть вместе с нами!".
Комментарии членов партии ReAl на данный статус вызвали споры.
Член партии ReAl Даглар Мустафаев написал: "Тогда начинайте с руководства "Мусават". В свое время и это будет выведено на чистую воду, как сегодня вскрывается то, что вы раньше отрицали".
С.Солтан назвал это клеветой, после чего члены "Мусават" и ReAl стали оскорблять друг друга.
Отметим, что минувшим днем в ходе рейдов в более чем 38 домах и рабочих местах в 6 провинциях Германии были задержаны 7 граждан Азербайджана. В отношении них применен арест. Среди арестованных - председатель Европейского координационного совета партии "Мусават" (Мусават ЕКЦ) Ильхам Гасан, член партии "Мусават, зампредседателя Мусават ЕКЦ Мехди Халилбейли, член Мусават ЕКЦ Абдин Джавадов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.
Qafar AğayevАвтор новости