Члены "Мусават" и ReAl перешли на оскорбления при обсуждении вопроса торговли мигрантами

В социальной сети Facebook идут обсуждения относительно ареста германской полицией членов партии "Мусават" за незаконные миграционные работы и торговлю политическими мигрантами.

Как сообщает Report, заместитель башгана партии "Мусават" Сахават Солтан написал статус "Независимо от личности, любой замешанный в незаконных деяниях должен быть наказан. Ни один из тех, чье участие в незаконных деяниях было доказано, не может быть вместе с нами!".

Комментарии членов партии ReAl на данный статус вызвали споры.

Член партии ReAl Даглар Мустафаев написал: "Тогда начинайте с руководства "Мусават". В свое время и это будет выведено на чистую воду, как сегодня вскрывается то, что вы раньше отрицали".

С.Солтан назвал это клеветой, после чего члены "Мусават" и ReAl стали оскорблять друг друга.

Отметим, что минувшим днем в ходе рейдов в более чем 38 домах и рабочих местах в 6 провинциях Германии были задержаны 7 граждан Азербайджана. В отношении них применен арест. Среди арестованных - председатель Европейского координационного совета партии "Мусават" (Мусават ЕКЦ) Ильхам Гасан, член партии "Мусават, зампредседателя Мусават ЕКЦ Мехди Халилбейли, член Мусават ЕКЦ Абдин Джавадов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.