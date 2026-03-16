Четыре гражданина Азербайджана эвакуированы из Ирана
- 16 марта, 2026
- 12:11
Сегодня в период с 00:00 до 12:00 из Ирана эвакуированы 4 гражданина Азербайджана, в том числе 1 ребенок.
Как сообщает южное бюро Report, они были эвакуированы через пункт пропуска на государственной границе "Астара".
Последние новости
12:17
Каллас призвала не отвлекаться от Украины из-за Ближнего ВостокаДругие страны
12:11
Фото
Четыре гражданина Азербайджана эвакуированы из ИранаВнутренняя политика
12:08
В Уфе из-за сильного тумана задерживается вылет 18 рейсовВ регионе
12:07
В Азербайджане продлен срок действия особого карантинного режимаВнутренняя политика
12:05
ВВС Израиля уничтожили самолет Али ХаменеиДругие страны
11:59
АЖД перейдет на усиленный режим в праздничные дни Рамазан и НоврузИнфраструктура
11:56
При попадании под винт речного трамвая на Москве-реке погиб один человек - ОБНОВЛЕНОВ регионе
11:53
Удар БПЛА вызвал пожар в промышленной зоне Фуджайры в ОАЭДругие страны
11:50