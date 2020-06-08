В дни карантина через портал icaze.e-gov.az получено около 160 тыс. разрешений

В дни карантина на портале icaze.e-gov.az число действующих разрешений составило примерно 160 тыс.

В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района" деятельность портала icaze.e-gov.az была возобновлена.

Так, в период с 6 июня 2020 года с 00:00 до 06:00 часов 8 июня было допущено передвижение лиц, деятельность которых разрешена в сфере труда и услуг соответствующим решением Кабмина, после внесения работодателем сведений об этих лицах с использованием электронной подписи на портале icaze.e-gov.az.

9 218 государственных и частных организаций, в том числе физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, через портал получили 159 871 разрешение.