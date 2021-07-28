Центр: 10 причин, по которым не предоставляется особый статус армянам в Карабахе

В авторитетном американском издании "National Interest" опубликована статья "10 причин, по которым Азербайджан не предоставляет особый статус армянам, проживающим в Карабахе" председателя правления Центра анализа международных отношений Фарида Шафиева и з

В авторитетном американском издании "National Interest" опубликована статья "10 причин, по которым Азербайджан не предоставляет особый статус армянам, проживающим в Карабахе" председателя правления Центра анализа международных отношений Фарида Шафиева и заведующего отделом Джавида Велиева.

Как сообщает Report, в публикации отмечается, что причиной сепаратистского движения, начатого армянами в 1988 году в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, был "миацум", то есть объединение с Арменией.

"Это движение было ирредентистской политикой, поддерживаемой Арменией, и не предполагало права народов на самоопределение", - отмечается в статье.

Еще одной причиной авторы статьи указывают тот факт, что в 1923 году советской властью право на автономию было предоставлено не только армянам, но и всем народам, проживающим в регионе: "Однако 20 февраля 1988 года на заседании бывшего Национального совета НКАО, в котором не участвовали азербайджанцы, армяне, злоупотребив предоставленным региону статусом, приняли решение о его аннексии, что противоречило Конституции Азербайджана и Советского Союза".

В качестве третьей причины указывается то, что Баку до 1991 года терпеливо относился к требованиям армян, проживающих в Карабахе, и всячески пытался урегулировать данный вопрос, однако парламент Армянской ССР 1 декабря 1989 года принял незаконное решение о присоединении НКАО к Армянской ССР: "Безрезультатные дискуссии привели к тому, что армяне атаковали мирное население региона. Парламент Азербайджана 26 ноября 1991 года упразднил НКАО. В соответствии с законодательством Азербайджана в настоящее время такого автономного края не существует".

Четвертая причина состоит в том, что вопреки притязаниям армян, согласно Конституции Советского Союза, автономные регионы не обладали правом на самоопределение, и это право было предоставлено лишь 15 республикам.

В-пятых, международное право не дает армянам, проживающим в Азербайджане, права на самоопределение. Потому что проживающие в Азербайджане армяне не имеют статуса "народа". Наряду с этим, решения международных организаций, равно как и решение Европейского суда по правам человека о деле "Чирагова и других" подтверждают оккупацию Арменией территории Азербайджана.

В-шестых, злоупотребление армянами решением, принятым в советскую эпоху, привело к двум войнам и гибели тысяч людей. Любой статус, который будет им предоставлен, может привести к новым войнам в регионе.

Далее, после Первой Карабахской войны 1994 года между сторонами был подписан документ о прекращении огня. В ходе последовавших вслед за этим дипломатических дискуссий Азербайджан выдвигал предложения о статусе, однако армянская сторона отвергла их. "Война 2020 года изменила геополитическую реальность в регионе. Отныне о статусе не может быть и речи", - отмечается в статье.

Восьмая причина связана с тем, что по последним данным, как отмечал президент Ильхам Алиев, в регионе проживают 20-25 тыс. армян, что составляет 0,2% населения Азербайджана.

В-девятых, статус не был предоставлен армянам, проживающим не только в Азербайджане, но и в соседних государствах. Точно так же, как не предоставлен подобный статус и азербайджанцам, проживающим в соседних странах.

И последняя причина состоит в том, что целью тех, кто ратуют за предоставление особого статуса армянам, проживающим в Азербайджане, является не решение, а углубление проблемы и создание возможности для вмешательства в этот вопрос в будущем.