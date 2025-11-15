Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Бывшая вынужденная переселенка: Я всегда верила, что вернусь на родную землю

    Внутренняя политика
    • 15 ноября, 2025
    • 07:08
    Сегодня очень важный день в жизни моей семьи. Очень трудно выразить чувства словами, меня переполняет бесконечная радость.

    Как сообщает Report, об этом заявила бывшая вынужденная переселенка из села Мамедбейли Зангиланского района Гюльханым Бахышалиева в преддверии возвращения в родные края.

    "Я всегда верила, что вернусь на родную землю. Выражаю бесконечную благодарность президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву и нашей героической армии, которые подарили нам эту радость. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов", - отметила она.

    Напомним, что сегодня в освобожденные от оккупации село Мамедбейли Зангиланского района и село Хыдырлы Агдамского района выехали 80 семей (362 человека) бывших вынужденных переселенцев.

    Великое возвращение бывшие вынужденные переселенцы Зангиланский район
