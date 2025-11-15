Бывшая вынужденная переселенка: Я всегда верила, что вернусь на родную землю
- 15 ноября, 2025
- 07:08
Сегодня очень важный день в жизни моей семьи. Очень трудно выразить чувства словами, меня переполняет бесконечная радость.
Как сообщает Report, об этом заявила бывшая вынужденная переселенка из села Мамедбейли Зангиланского района Гюльханым Бахышалиева в преддверии возвращения в родные края.
"Я всегда верила, что вернусь на родную землю. Выражаю бесконечную благодарность президенту, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву и нашей героической армии, которые подарили нам эту радость. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов", - отметила она.
Напомним, что сегодня в освобожденные от оккупации село Мамедбейли Зангиланского района и село Хыдырлы Агдамского района выехали 80 семей (362 человека) бывших вынужденных переселенцев.
