    Keçmiş məcburi köçkün: Doğma yurduma qayıdacağıma həmişə inanmışam

    Daxili siyasət
    15 noyabr, 2025
    • 07:00
    Keçmiş məcburi köçkün: Doğma yurduma qayıdacağıma həmişə inanmışam

    "Hazırda ailəmin həyatında çox böyük bir gündür. Hisslərimi sözlə ifadə etmək çox çətindir, sonsuz sevinc içindəyəm".

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri bu gün Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli kəndinə qayıdan keçmiş məcburi köçkün Baxışəliyeva Gülxanım deyib.

    "Doğma yurduma qayıdacağıma həmişə inanmışam. Pis günlərimiz daha olmasın, qonşularımı gördüm daha sevindim. Bu günü bizə bəxş edən Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə, qəhrəman Ordumuza sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Həmçinin, bizi elimizə yola salan hər kəsə təşəkkür edirəm", - deyə o qeyd edib.

    Бывшая вынужденная переселенка: Я всегда верила, что вернусь на родную землю

