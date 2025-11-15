Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    На освобожденные территории Азербайджана возвращаются еще 80 семей

    Внутренняя политика
    • 15 ноября, 2025
    • 06:34
    На освобожденные территории Азербайджана возвращаются еще 80 семей

    В освобожденные от оккупации село Мамедбейли Зангиланского района и село Хыдырлы Агдамского района выехали 80 семей (362 человека) бывших вынужденных переселенцев.

    Как сообщает Report, ранее эти семьи временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях. Но в результате блестящей победы Азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

    На данном этом в Мамедбейли возвращаются 30 семей (143 человека), а в Хыдырлы - 50 семей (219 человек).

    Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную Азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

    Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает свыше 50 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

    Великое возвращение вынужденные переселенцы Агдамский район Зангиланский район
    İşğaldan azad edilən ərazilərə daha 80 ailə köçürülüb

    Последние новости

    06:56

    Возвращающаяся в Зангилан переселенка: Сегодня исполняется моя 30-летняя мечта

    Внутренняя политика
    06:34

    На освобожденные территории Азербайджана возвращаются еще 80 семей

    Внутренняя политика
    06:11

    CNN Brasil: США сохранили тариф в 40% на бразильскую продукцию

    Другие страны
    05:41

    В ФБР раскрыли детали дела обвиняемого в покушении на Трампа

    Другие страны
    05:07
    Фото
    Видео

    В США успешно испытали термоядерные авиабомбы B61-12

    Другие страны
    04:50

    При взрыве в полицейском участке в Джамму и Кашмире погибли семь человек

    Другие страны
    04:19

    Кабмин Украины начал аудит всех госкомпаний

    Другие страны
    03:42

    США вывели из-под антироссийских санкций "Тенгизшевройл" и казахстанский Карачаганак

    Другие страны
    03:08

    Трамп вывел некоторые наименования сельхозпродукции из-под действия пошлин

    Другие страны
    Лента новостей