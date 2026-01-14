В Азербайджане разработают проект Azerbaijani Literature Abroad

Планируется разработка проекта "Азербайджанская литература за рубежом" (Azerbaijani Literature Abroad).

Как сообщает Report, это предусмотрено в Концепции "Культура Азербайджана – 2040", утвержденной президентом Ильхамом Алиевым.

В концепции отражены задачи, связанные с азербайджанским языком: его развитием, а также координированной деятельностью по продвижению и популяризации на международной арене. Предусмотрено увеличение количества и повышение качества научных, научно-публицистических и художественных произведений на азербайджанском языке.

Кроме того, документ предусматривает популяризацию азербайджанской литературы, в том числе научной, а также ее системный перевод и распространение на официальные языки Организации Объединенных Наций, тюркские и другие языки. С этой целью планируется разработка проекта "Азербайджанская литература за рубежом" (Azerbaijani Literature Abroad).