Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане разработают проект Azerbaijani Literature Abroad

    Внутренняя политика
    • 14 января, 2026
    • 17:19
    В Азербайджане разработают проект Azerbaijani Literature Abroad

    Планируется разработка проекта "Азербайджанская литература за рубежом" (Azerbaijani Literature Abroad).

    Как сообщает Report, это предусмотрено в Концепции "Культура Азербайджана – 2040", утвержденной президентом Ильхамом Алиевым.

    В концепции отражены задачи, связанные с азербайджанским языком: его развитием, а также координированной деятельностью по продвижению и популяризации на международной арене. Предусмотрено увеличение количества и повышение качества научных, научно-публицистических и художественных произведений на азербайджанском языке.

    Кроме того, документ предусматривает популяризацию азербайджанской литературы, в том числе научной, а также ее системный перевод и распространение на официальные языки Организации Объединенных Наций, тюркские и другие языки. С этой целью планируется разработка проекта "Азербайджанская литература за рубежом" (Azerbaijani Literature Abroad).

    "Азербайджанская литература за рубежом" азербайджанский язык распоряжение "Культура Азербайджана - 2040"
    "Azərbaycan ədəbiyyatı xaricdə" layihəsi təsis ediləcək

    Последние новости

    17:57

    В Азербайджане усилят защиту культурного наследия на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    17:52

    В ведущих музеях мира могут быть созданы уголки азербайджанской культуры

    Внутренняя политика
    17:52

    Страховой рынок Азербайджана за 2025 год вырос на 11 %

    Финансы
    17:43

    Азербайджан с 2003 года вернул из-за рубежа 36 экспонатов

    Kультурная политика
    17:42

    Баку назвал соглашение США и Армении по TRIPP важным этапом реализации Вашингтонских договоренностей

    Внешняя политика
    17:36

    Азербайджан разработает план действий для нейтрализации негативной пропаганды

    Kультурная политика
    17:36

    В Азербайджане подготовят словари с азербайджанского на языки ООН и тюркские языки

    Kультурная политика
    17:33

    ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире на 2026 год

    Энергетика
    17:29

    Иранский сухогруз Rona потерпел бедствие в Каспийском море

    В регионе
    Лента новостей