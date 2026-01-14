İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "Azərbaycan ədəbiyyatı xaricdə" layihəsi təsis ediləcək

    Mədəniyyət siyasəti
    • 14 yanvar, 2026
    • 16:59
    Azərbaycan ədəbiyyatı xaricdə layihəsi təsis ediləcək

    "Azərbaycan ədəbiyyatı xaricdə" ("Azerbaijani Literature Abroad") layihəsinin təsis edilməsi planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Azərbaycan Mədəniyyəti - 2040" Mədəniyyət Konsepsiyasında əks olunub.

    Belə ki, konsepsiyada Azərbaycan dili ilə bağlı çağırışlar, Azərbaycan dilinin inkişafı, o cümlədən beynəlxalq aləmdə təbliği və təşviqi ilə bağlı əlaqələndirilmiş fəaliyyətin həyata keçirilməsi, Azərbaycan dilində elmi, elmi-publisistik və bədii əsərlərin sayının və keyfiyyətinin artırılması nəzərdə tutulub.

    Həmçinin, konsepsiyada Azərbaycan ədəbiyyatının, o cümlədən Azərbaycan elmi ədəbiyyatının tanıdılması, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəsmi dillərinə, türk dillərinə və digər dillərə sistemli tərcüməsi və yayılması məqsədilə "Azərbaycan ədəbiyyatı xaricdə" ("Azerbaijani Literature Abroad") layihəsinin təsis edilməsi də nəzərdə tutulub.

    Mədəniyyət Konsepsiyası İlham Əliyev sərəncam

    Son xəbərlər

    17:17

    Azərbaycanın beynəlxalq imicinə qarşı aparılan mənfi təbliğat barədə birgə fəaliyyət planı hazırlanacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    17:16

    Aİ-nin Ermənistandakı Monitorinq Missiyasının rəhbəri fəaliyyətini başa vurur

    Region
    17:13

    Dünyanın aparıcı muzeylərində Azərbaycan mədəniyyəti guşələri yaradıla bilər

    Daxili siyasət
    17:10

    Dünya Bankı və "Yaşıl Enerji Dəhlizi" birgə müəssisəsi əməkdaşlığın növbəti addımlarını razılaşdırıblar

    Energetika
    17:08

    Azərbaycan dekabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 98 min barel geri qalıb

    Energetika
    17:06

    Azərbaycan dilindən BMT-nin əsas dilləri, türk dilləri və əksinə tərcümə lüğətləri hazırlanacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    17:04

    Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı hazırlanacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    17:04

    "Qəbələ" yoxlama oyununda "Araz-Naxçıvan"a qalib gəlib

    Futbol
    17:00

    Milli kino fondu, dövlət televiziya və radio arxivləri tam rəqəmsallaşdırılacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti