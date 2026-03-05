Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 05 марта, 2026
    • 20:17
    Болгарские дипломаты эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы представители посольства Болгарии в Тегеране.

    Как сообщает южное бюро Report, более 10 сотрудников диппредставительства Болгарии были эвакуированы через пограничный пропускной пункт "Астара".

    На ППП были предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасного перехода дипломатов. После прохождения регистрационных процедур они были безопасно отправлены в пункты назначения.

    ППП Астара Операция США и Израиля против Ирана Азербайджан эвакуация посольство Болгарии
    Bolqarıstan diplomatları İrandan təxliyə edilib
