Болгарские дипломаты эвакуированы из Ирана в Азербайджан
Внутренняя политика
- 05 марта, 2026
- 20:17
В Азербайджан из Ирана эвакуированы представители посольства Болгарии в Тегеране.
Как сообщает южное бюро Report, более 10 сотрудников диппредставительства Болгарии были эвакуированы через пограничный пропускной пункт "Астара".
На ППП были предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасного перехода дипломатов. После прохождения регистрационных процедур они были безопасно отправлены в пункты назначения.
