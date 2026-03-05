İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Bolqarıstan diplomatları İrandan təxliyə edilib

    Daxili siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 20:12
    Bolqarıstan diplomatları İrandan təxliyə edilib

    Bolqarıstan diplomatlarının İrandan təxliyəsi həyata keçirilib.

    Bu barədə "Report"un Cənub bürosu xəbər verir.

    Bolqarıstanın İrandakı diplomatik nümayəndəliyinin 10-dan çox əməkdaşı sərhədi keçərək Astara dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsi vasitəsilə təhlükəsiz şəkildə Azərbaycan ərazisinə daxil olub.

    Təxliyə prosesi müvafiq sənəd yoxlanışı, qeydiyyat və digər prosedurların yerinə yetirilməsi ilə həyata keçirilib və sərhəd-keçid məntəqəsində təhlükəsiz keçidin təmin edilməsi üçün bütün zəruri tədbirlər görülüb.

    Qeydiyyat prosedurlarından sonra onlar təhlükəsiz şəkildə təyinat istiqamətlərinə yola salınıblar.

    Bolqarıstan diplomatları İrandan təxliyə edilib
    Bolqarıstan diplomatları İrandan təxliyə edilib

    Foto
    Болгарские дипломаты эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    Son xəbərlər

    21:12

    Kuyunçiç: İranın Naxçıvana hücumları müharibənin yayılma riskini artırır

    Xarici siyasət
    21:07

    Ərdoğan Makronla İrandakı hadisələri müzakirə edib

    Region
    21:03

    Mirziyoyev İlham Əliyevə zəng edib, İranın Azərbaycana hücumunu qınayıb

    Xarici siyasət
    20:57
    Foto

    Qazax stadionunun güləş zalı əsaslı təmir ediləcək

    Fərdi
    20:56

    Starmer: Britaniya Qətərə qırıcılar göndərir

    Digər ölkələr
    20:56

    BMT nümayəndəliyi İranın Naxçıvana zərbələri fonunda Azərbaycanla həmrəylik bildirib

    Xarici siyasət
    20:55

    Litva Naxçıvana hücumu qətiyyətlə pisləyir

    Xarici siyasət
    20:55

    Ermənistan məhkəməsi Karapetyanın ev dustaqlığı ilə bağlı apellyasiya şikayətini rədd edib

    Region
    20:54

    Azərbaycan Kuboku: "Sabah" penaltilər seriyasında qələbə qazanaraq yarımfinala yüksəlib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti