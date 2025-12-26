Байрамов допускает визит в Армению, если этого потребуют интересы Азербайджана
- 26 декабря, 2025
- 18:08
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что может совершить визит в Армению в случае необходимости.
Как сообщает Report, об этом глава МИД заявил на пресс-конференции по итогам года.
Он сообщил, что в случае проведения встречи или мероприятия, касающихся национальных интересов Азербайджана, готов посетить Армению.
