Ceyhun Bayramov: Ermənistana səfər edə bilərəm
- 26 dekabr, 2025
- 17:48
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov zərurət olacağı təqdirdə Ermənistana səfər edə biləcəyini bəyan edib.
"Report"un məlumatına görə, nazir ilin yekunlarına dair keçirdiyi mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib ki, Azərbaycanın milli maraqlarını tələb edən görüş, hadisə baş tutan zaman Ermənistana səfər edə bilər.
