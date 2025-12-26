Ceyhun Bayramov: Ermənistana səfər edə bilərəm

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov zərurət olacağı təqdirdə Ermənistana səfər edə biləcəyini bəyan edib.

    "Report"un məlumatına görə, nazir ilin yekunlarına dair keçirdiyi mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib ki, Azərbaycanın milli maraqlarını tələb edən görüş, hadisə baş tutan zaman Ermənistana səfər edə bilər.

    Байрамов допускает визит в Армению, если этого потребуют интересы Азербайджана

