Ильхам Алиев: Азербайджанское государство вновь продемонстрировало свою силу

"Словом, Азербайджанское государство, столкнувшись с серьезной ситуацией, вновь продемонстрировало свою силу".

Как сообщает Report, об этом в обращении к азербайджанскому народу заявил президент Ильхам Алиев после открытия предприятия по производству медицинских масок в Сумгайытском химическом промышленном парке.

"Оно показало, что наша основная задача - защитить народ, государство. Для достижения этого можно предпринимать любые шаги, и мы это делаем. В результате оперативных мер мы не позволили этой беде получить широкий размах в стране. Но наш дальнейший успех отныне во многом будет зависеть от поступков людей. Государство сделало все возможное. Сегодня действуют ужесточенные ограничительные меры. Люди должны быть ответственными, беречь себя, близких, членов семьи. Как мы демонстрируем единство и солидарность, точно так же должны проявить ответственность и быть дисциплинированными", - отметил глава государства.