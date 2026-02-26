Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, в 34-ю годовщину Ходжалинского геноцида азербайджанский народ стекается к памятнику "Крик матери" в Баку, чтобы почтить светлую память жертв трагедии.

Представители государства и правительства, общественные и политические деятели, а также обычные граждане возлагают к монументу цветы, читают молитвы за упокой душ жертв трагедии.