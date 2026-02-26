Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Внутренняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 09:36
    Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида.

    Как сообщает Report, в 34-ю годовщину Ходжалинского геноцида азербайджанский народ стекается к памятнику "Крик матери" в Баку, чтобы почтить светлую память жертв трагедии.

    Представители государства и правительства, общественные и политические деятели, а также обычные граждане возлагают к монументу цветы, читают молитвы за упокой душ жертв трагедии.

    Azərbaycan xalqı Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edir
    Azerbaijani people commemorate victims of Khojaly genocide

