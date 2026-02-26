Azərbaycan xalqı Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edir
Daxili siyasət
- 26 fevral, 2026
- 09:23
Azərbaycan xalqı Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edir.
"Report"un məlumatına görə, fevralın 26-da səhər saatlarından etibarən "Ana harayı" abidəsini ziyarət edən vətəndaşlar abidə önünə tər qərənfillər düzərək faciə qurbanlarına ehtiramlarını bildirirlər.
Ziyarətçilər arasında dövlət və hökumət nümayəndələri, eləcə də ictimai-siyasi xadimlər var.
