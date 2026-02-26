İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Daxili siyasət
    • 26 fevral, 2026
    • 09:23
    Azərbaycan xalqı Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edir.

    "Report"un məlumatına görə, fevralın 26-da səhər saatlarından etibarən "Ana harayı" abidəsini ziyarət edən vətəndaşlar abidə önünə tər qərənfillər düzərək faciə qurbanlarına ehtiramlarını bildirirlər.

    Ziyarətçilər arasında dövlət və hökumət nümayəndələri, eləcə də ictimai-siyasi xadimlər var.

    Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида
    Azerbaijani people commemorate victims of Khojaly genocide

