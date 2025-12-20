Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджанские компании инвестировали в Черногорию до $1 млрд

    Внутренняя политика
    • 20 декабря, 2025
    • 13:15
    Азербайджанские компании инвестировали в Черногорию до $1 млрд

    Азербайджанские компании инвестировали в Черногорию до $1 млрд.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с вице-премьером, министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем.

    Он отметил, что текущий уровень товарооборота является неудовлетворительным:

    "Также мы обсудили сотрудничество в сфере туризма. Состоялся обмен мнениями о прямых рейсах между столицами двух стран".

    Черногория Джейхун Байрамов Эрвин Ибрагимович инвестиции туризм
    Azərbaycan şirkətləri Monteneqroda 1 milyard dollara qədər investisiya qoyub
    Azerbaijani сompanies invest up to $1 billion in Montenegro

    Последние новости

    13:41

    Ибрагимович: Инвестиции Азербайджана в Черногорию имеют большое значение

    Внешняя политика
    13:34

    Глава МИД: Черногория рассчитывает к 2028 году стать 28-м полноценным членом ЕС

    Другие страны
    13:29

    Украинские военные уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек

    Другие страны
    13:27

    Ибрагимович: Азербайджан и Черногория обсудили открытие регулярных рейсов

    Внешняя политика
    13:26

    Главы МИД Азербайджана и Черногории обсудили сотрудничество с НАТО и ЕС

    Внешняя политика
    13:20

    Байрамов: Азербайджан и Черногория обладают потенциалом для сотрудничества в транспортной сфере

    Внешняя политика
    13:15

    Байрамов: Азербайджан и Черногория договорились провести консульские консультации

    Внешняя политика
    13:15

    Азербайджанские компании инвестировали в Черногорию до $1 млрд

    Внутренняя политика
    13:00

    В Омской области 6 человек погибли в аварии с участием автобуса

    Другие страны
    Лента новостей