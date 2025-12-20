Azərbaycan şirkətləri Monteneqroda 1 milyard dollara qədər investisiya qoyub

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Daxili siyasət
    • 20 dekabr, 2025
    • 13:11
    Azərbaycan şirkətləri tərəfindən Monteneqroda bir milyard ABŞ dollarına qədər investisiya qoyulub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Monteneqronun Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Ervin İbrahimoviç ilə birgə mətbuat konfransında deyib.

    O qeyd edib ki, ticarət həcminin hazırkı səviyyəsi qaneedici deyil:

    "Həmçinin turizm əməkdaşlığını müzakirə etdik. İki ölkənin paytaxtları arasında birbaşa uçuşlar barədə fikir mübadiləsi oldu".

    Азербайджанские компании инвестировали в Черногорию до $1 млрд
    Azerbaijani сompanies invest up to $1 billion in Montenegro

