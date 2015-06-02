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    ​Азербайджанская полиция перешла на летнюю форму одежды

    Из-за жаркой погоды сложно нести службу в форме из плотной ткани

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня полицейский состав министерства внутренних дел Азербайджана переходит на летнюю форму одежды. Об этом сообщил Report главный инспектор 6-го взвода Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП), старший лейтенант полиции Бакир Гасанов.

    Он отметил, что в связи с жаркой погодой полиция будет нести службу в летней форме: "Об этом уже издан внутренний приказ. В форму входят рубашка с длинными рукавами и галстук. Из-за жаркой погоды сложно нести службу в форме из плотной ткани".

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