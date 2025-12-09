Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Азербайджан создает военно-промышленный кластер

    Внутренняя политика
    • 09 декабря, 2025
    • 11:53
    Азербайджан создает военно-промышленный кластер
    Али Асадов

    В Азербайджане ведется работа по созданию военно-промышленного кластера, что поспособствует росту экспортного потенциала страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса.

    Глава правительства напомнил, что одним из ключевых направлений государственных расходов является укрепление безопасности и оборонного потенциала страны. Так, в проекте госбюджета на будущий год расходы на оборону и национальную безопасность составляют около 21% всех бюджетных расходов - это 8,7 млрд манатов.

    Асадов подчеркнул, что в Азербайджане военная промышленность развивается ускоренными темпами, и в эту сферу на протяжении многих лет направляются значительные инвестиции.

    "Сегодня Азербайджан экспортирует военную продукцию в ряд стран. Президент Ильхам Алиев поставил задачу - создать промышленный кластер, который позволит обеспечивать как внутренний спрос, так и экспортный потенциал. В этом направлении уже ведется соответствующая работа", - заявил премьер-министр.

    Али Асадов Бюджетный пакет премьер-министр оборонная промышленность кластер
    Azərbaycanda hərbi sənaye klasterinin yaradılması istiqamətində müvafiq işlər aparılır
    Azerbaijan advancing efforts to establish military-industrial cluster
    Elvis

    Последние новости

    13:00

    Токаев поручил главе Нацбанка Казахстана принять меры для снижения инфляции

    В регионе
    12:59
    Фото
    Видео

    В Зардабе перевернулся автомобиль, один член семьи погиб, шестеро получили травмы

    Происшествия
    12:53

    В Азербайджане началась реализация Программы подготовки Индустрии 4.0

    ИКТ
    12:50

    В ASAN xidmət тестируется система ИИ для обработки звонков

    Внутренняя политика
    12:48

    В Баку и на Абшероне ожидаются ливни и риск подтоплений

    Экология
    12:47

    ММ принял в III чтении требование о наличии водительских прав для управления мопедом

    Милли Меджлис
    12:46

    Главы МИД Ирана и Пакистана договорились о личной встрече в Ашхабаде

    Другие страны
    12:42

    Кыргызстан заинтересован в использовании возможностей азербайджанских спутников

    ИКТ
    12:41

    Азербайджан и США обсудили ускорение проекта TRIPP

    Инфраструктура
    Лента новостей