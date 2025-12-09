Азербайджан создает военно-промышленный кластер

В Азербайджане ведется работа по созданию военно-промышленного кластера, что поспособствует росту экспортного потенциала страны.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Глава правительства напомнил, что одним из ключевых направлений государственных расходов является укрепление безопасности и оборонного потенциала страны. Так, в проекте госбюджета на будущий год расходы на оборону и национальную безопасность составляют около 21% всех бюджетных расходов - это 8,7 млрд манатов.

Асадов подчеркнул, что в Азербайджане военная промышленность развивается ускоренными темпами, и в эту сферу на протяжении многих лет направляются значительные инвестиции.

"Сегодня Азербайджан экспортирует военную продукцию в ряд стран. Президент Ильхам Алиев поставил задачу - создать промышленный кластер, который позволит обеспечивать как внутренний спрос, так и экспортный потенциал. В этом направлении уже ведется соответствующая работа", - заявил премьер-министр.