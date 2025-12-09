Azərbaycanda hərbi sənaye klasterinin yaradılması istiqamətində müvafiq işlər aparılır
- 09 dekabr, 2025
- 11:51
Azərbaycanda hərbi sənaye klasterinin yaradılması istiqamətində müvafiq işlər aparılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazir Əli Əsədov parlamentin bugünkü plenar iclasında çıxışı zamanı deyib.
Baş nazir xatırladıb ki, hökumətin əsas xərc istiqamətlərindən biri də təhlükəsizliyin, hərbi-müdafiə potensialının daha da gücləndirilməsidir.
O qeyd edib ki, növbəti ilin dövlət büdcəsində müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri ümumi büdcə xərclərinin təqribən 21 %-ni (8,7 mlrd. manat) təşkil edir.
Ə.Əsədov vurğulayıb ki, bu gün Azərbaycanda hərbi sənaye sürətlə inkişaf edir və uzun illər ərzində bu sahəyə böyük vəsait ayrılır və diqqət göstərilir:
"Artıq bir çox ölkələrə hərbi təyinatlı məhsul ixrac edilir və Prezident İlham Əliyev hökumət qarşısında vəzifə qoyub ki, həm daxili tələbatı ödəmək, həm də ixrac etmək üçün sənaye klasteri yaradılsın. Bu istiqamətdə artıq müvafiq işlər aparılır".