Азербайджан присоединился к Соглашению о спасении и возвращении космонавтов

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о присоединении к "Соглашению о спасении космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство".

Как сообщает Report, соглашение было подписано 22 апреля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне.

Соглашение определяет обязанности стороны, получившей информацию о крушении, экстренной и неожиданной посадке экипажа космического корабля, и предусматривает эффективное регулирование отношений, которые могут возникнуть в этой сфере.

В документе установлен ряд важных положений, регулирующих оказание всей возможной помощи космонавтам, их незамедлительное безопасное возвращение и другие вопросы. Также на стороны возлагается обязанность немедленно информировать генерального секретаря ООН.

Напомним, что законопроект о присоединении к указанному соглашению был обсужден и ратифицирован на заседании парламента 16 декабря.