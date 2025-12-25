Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Азербайджан присоединился к Соглашению о спасении и возвращении космонавтов

    Внутренняя политика
    • 25 декабря, 2025
    • 13:39
    Азербайджан присоединился к Соглашению о спасении и возвращении космонавтов

    Президент Ильхам Алиев утвердил закон о присоединении к "Соглашению о спасении космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство".

    Как сообщает Report, соглашение было подписано 22 апреля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне.

    Соглашение определяет обязанности стороны, получившей информацию о крушении, экстренной и неожиданной посадке экипажа космического корабля, и предусматривает эффективное регулирование отношений, которые могут возникнуть в этой сфере.

    В документе установлен ряд важных положений, регулирующих оказание всей возможной помощи космонавтам, их незамедлительное безопасное возвращение и другие вопросы. Также на стороны возлагается обязанность немедленно информировать генерального секретаря ООН.

    Напомним, что законопроект о присоединении к указанному соглашению был обсужден и ратифицирован на заседании парламента 16 декабря.

    Ильхам Алиев соглашение соглашение о спасении космонавтов
    Azərbaycan kosmonavtların xilas edilməsi, geri qaytarılması barədə Sazişə qoşulub

    Последние новости

    14:37

    Аркадий Гукасян выступает с последним словом в суде

    Внутренняя политика
    14:31
    Фото

    Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL

    Внутренняя политика
    14:27

    В Армении задержаны члены ОПГ за сексуальную эксплуатацию детей и оборот наркотиков

    В регионе
    14:23
    Фото

    Мощность предприятия по производству металлических опор ЛЭП в Агдаме составляет 7,2 тыс. тонн

    Бизнес
    14:21
    Фото

    Анар Ибрагимов: Открытие Hilton Garden Inn Agdam даст импульс развитию туризма в регионе

    Туризм
    14:16
    Фото

    В Агдаме во второй жилой комплекс до конца декабря переселят 104 семьи

    Внутренняя политика
    14:14
    Фото

    Предприятие в Агдаме планирует выпускать 4 тыс. комплектов мебели ежегодно

    Бизнес
    14:05

    Украина беспилотниками нанесла удар по российскому порту, горят резервуары с нефтепродуктами

    Другие страны
    14:00

    Премьеры Азербайджана и Казахстана провели телефонный разговор

    Внутренняя политика
    Лента новостей