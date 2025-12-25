İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Azərbaycan kosmonavtların xilas edilməsi, geri qaytarılması barədə Sazişə qoşulub

    Daxili siyasət
    • 25 dekabr, 2025
    • 13:19
    Azərbaycan kosmonavtların xilas edilməsi, geri qaytarılması barədə Sazişə qoşulub

    Prezident İlham Əliyev "Kosmonavtların xilas edilməsi, kosmonavtların geri qaytarılması və kosmik fəzaya çıxarılmış obyektlərin geri qaytarılması haqqında Saziş"ə qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanununu təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, Saziş 1968-ci il aprelin 22-də London, Moskva və Vaşinqton şəhərlərində imzalanıb.

    Saziş kosmik gəminin şəxsi heyətinin qəzaya uğraması, təcili və gözlənilmədən eniş etmə barədə məlumat alan Tərəfin vəzifələrini müəyyən edir bu sahədə yarana biləcək münasibətlərin effektiv qaydada tənzimlənməsini nəzərdə tutur.

    Sənəddə kosmonavtlara mümkün olan bütün yardımların göstərilməsini, onların dərhal təhlükəsiz geri qaytarılmasını və s. məsələləri tənzimləyən bir sıra vacib müddəalar müəyyən edilib.

    Sazişə əsasən, qəza, fəlakət, təcili və ya gözlənilmədən eniş səbəbi ilə kosmik gəminin şəxsi heyəti üçün bütün mümkün tədbirlərin görülməsi öhdəliyi müəyyənləşir, Razılığa gələn Tərəflərin üzərinə bu barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Katibinin dərhal məlumatlandırılması vəzifəsi qoyulur.

    Xatırladaq ki, sözügedən Sazişə qoşulmaq barədə qanun layihəsi parlamentin 16 dekabr tarixli iclasında müzakirə olunub və ratifikasiya edilib.

    İlham Əliyev kosmonavt saziş
    Азербайджан присоединился к Соглашению о спасении и возвращении космонавтов

    Son xəbərlər

    13:45

    Ağdamdakı 2-ci yaşayış kompleksinə dekabrda 104 ailə köçürüləcək

    Daxili siyasət
    13:44

    Azərbaycanda mal-qaranın çəki artımı ilə bağlı statistik müayinə keçiriləcək

    ASK
    13:43

    Azərbaycanda BMT-nin Milli Hesablar Sistemi tətbiq ediləcək

    Maliyyə
    13:41

    "Hilton Garden Inn Agdam" hotelində müxtəlif siniflərə aid ümumilikdə 127 otaq var

    Turizm
    13:39

    Cinayətkarlıq və hüquqpozmalar üzrə rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    13:38

    Ağdamda təməli qoyulan müəssisədə hər il 4 min dəst mebel istehsal ediləcək

    Biznes
    13:38

    Azərbaycan II Liqasının ən yaxşı bombardiri: "Sevinirəm ki, gənclərə nümunə ola bilmişəm"

    Futbol
    13:37

    Azərbaycan və Qazaxıstan Baş nazirləri AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümündə bir-birilərinə başsağlığı veriblər

    Daxili siyasət
    13:30

    Ağdamdakı metal elektrik dirəkləri zavodunun illik istehsal gücü 7,2 min tondur

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti