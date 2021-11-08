Азербайджан празднует первую годовщину великой Победы

Сегодня в Азербайджане отмечают первую годовщину Победы в Отечественной войне.

Сегодня в Азербайджане отмечают первую годовщину Победы в Отечественной войне.

Как передает Report, этот день был учрежден 3 декабря 2020 года распоряжением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, президента Ильхама Алиева.

27 сентября прошлого года в ответ на очередную армянскую провокацию Азербайджанская армия перешла в контрнаступление с целью освобождения наших земель от оккупации, принуждения Армении к миру, выполнения оккупантом требований резолюций Совета Безопасности ООН, долгие годы остававшимися лишь на бумаге, возвращения вынужденных переселенцев на родные земли и восстановления исторической справедливости. Азербайджанский народ сплотился воедино, проявил солидарность во имя достижения единой цели.

За 44 дня доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации 5 городов, 4 поселка и 286 сел. От вражеских сил были освобождены город Джебраил и 90 сел района, город Физули и 53 села района, город Зангилан, поселки Миндживан, Агбенд, Бартаз и 52 села района, поселок Гадрут и 35 сел Ходжавендского района, 3 села Тертерского района, город Губадлы и 41 село района, 9 сел Ходжалинского района, город Шуша, 3 села Лачинского района, стратегические высоты в направлении Агдере и Муровдага, высоты Бартаз, Сыгырт, Шукюратаз и еще 5 безымянных высот в Зангилане.

Азербайджанская армия пядь за пядью освобождала земли, находившиеся под оккупацией почти 30 лет, преодолевая инженерные укрепления, долгие годы возводимые противником, развенчав мифы о несокрушимости армянской армии. Враг трусливо бежал с поля боя, бросив оружие и военную технику.

Исход войны предрешило освобождение города Шуша. Армения капитулировала, подписав соглашение, согласно которому Азербайджану были возвращены Кяльбаджарский, Агдамский и Лачынский районы.

Сплоченность и непоколебимая воля азербайджанского народа, экономическая мощь нашей страны, современная, хорошо оснащенная армия, единство народа и власти обусловили победу нашей страны в Отечественной войне. Продолжая традиции преемственности, азербайджанский народ, пойдя по стопам доблестных предков, добился исторической победы, создав поистине героическую летопись.

Азербайджанский народ доказал всему миру, что его не сломить, что он - народ-триумфатор!

Эта историческая победа, ставшая торжеством мощи нашего народа и венцом национальной гордости, значительно повысила международный престиж Азербайджана.

В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным было подписано трехстороннее соглашение о полном прекращении огня и всех военных действий. Тем самым нагорно-карабахский конфликт канул в лету. Фактически, это было актом капитуляции Армении, не сумевшей ровным счетом ничего противопоставить мощи наших войск.

Освобождение 8 ноября жемчужины Карабаха - города Шуша, дорогого сердцу каждого азербайджанца, вынудило руководство Армении признать свое поражение и отказаться от военных действий.

Учитывая историческую значимость города Шуша и его освобождения от оккупации, было принято решение ежегодно отмечать 8 ноября День победы. Эта дата стала олицетворением несломленного духа и доблести азербайджанского народа, восстановившего справедливость и освободившего своего земли от многолетней оккупации.