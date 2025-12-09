Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджан выделил более 25 млрд манатов на восстановление освобожденных территорий

    Внутренняя политика
    • 09 декабря, 2025
    • 11:51
    Азербайджан выделил более 25 млрд манатов на восстановление освобожденных территорий

    Ключевым направлением государственных инвестиций Азербайджана остаются проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса.

    По его словам, восстановительные и строительные работы на освобожденных землях ведутся под личным руководством президента Ильхама Алиева и продвигаются высокими темпами.

    "С 2020 года, включая 2026 год, на восстановление освобожденных территорий выделено более 25 млрд манатов, из них 3,5 млрд манатов - в бюджете 2026 года", - сообщил премьер-министр.

    Асадов подчеркнул, что большая часть этих средств направляется на инфраструктурные проекты, которые создадут значительную добавленную стоимость для экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

