    Azad olunan ərazilərin bərpası üçün 2021-ci ildən ayrılan ümumi vəsait 25 milyard manatı keçəcək

    Daxili siyasət
    • 09 dekabr, 2025
    • 11:49
    Bu gün əsas investisiya layihələrinin istiqaməti Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazir Əli Əsədov parlamentin bugünkü plenar iclasında çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyevin birbaşa iştirakı və rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilmiş torpaqlarda sürətli bərpa-quruculuq işləri görülür:

    "Ümumilikdə, 2020-ci ildən bəri 2026-cı ildə daxil olmaqla işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasına büdcədən 25 milyard manatdan çox vəsait ayrılıb (2026 - 3,5 mlrd. manat).

    Bu vəsaitlərin böyük hissəsi infrastruktur layihələrinə yönəldilib ki, iqtisadiyyatımız üçün yaradacağı əlavə dəyər orta və uzunmüddətli dövrdə gözlənilir. Bunları nəzərə almalıyıq".

    Азербайджан выделил более 25 млрд манатов на восстановление освобожденных территорий
    Azerbaijan allocates over 25B manats for restoration of liberated territories

