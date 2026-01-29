Азербайджан и Венгрия обсудили исполнение документа по разминированию

Азербайджан и Венгрия обсудили исполнение Меморандума о взаимопонимании, подписанного в сфере разминирования.

Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Отмечено, что председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов встретился с послом Венгрии в Азербайджане Тамашем Торма.

На встрече состоялся обмен мнениями по исполнению Меморандума о взаимопонимании, подписанного некоторое время назад между ANAMA и Центром разминирования Венгрии. Также обсуждались дополнительные возможности сотрудничества.