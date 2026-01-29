Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Азербайджан и Венгрия обсудили исполнение документа по разминированию

    Внутренняя политика
    • 29 января, 2026
    • 13:36
    Азербайджан и Венгрия обсудили исполнение Меморандума о взаимопонимании, подписанного в сфере разминирования.

    Об этом Report сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA).

    Отмечено, что председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов встретился с послом Венгрии в Азербайджане Тамашем Торма.

    На встрече состоялся обмен мнениями по исполнению Меморандума о взаимопонимании, подписанного некоторое время назад между ANAMA и Центром разминирования Венгрии. Также обсуждались дополнительные возможности сотрудничества.

    Azərbaycan və Macarıstan minatəmizləmə ilə bağlı imzaladıqları sənədin icrasını müzakirə edib
    Azerbaijan, Hungary discuss implementation of demining MoU
