    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Daxili siyasət
    • 29 yanvar, 2026
    • 12:59
    Azərbaycan və Macarıstan minatəmizləmə ilə bağlı imzaladıqları sənədin icrasını müzakirə edib

    Azərbaycan və Macarıstan minatəmizləmə sahəsi ilə bağlı imzaladıqları anlaşma memorandumunun icrasını müzakirə edib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyindən (ANAMA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ANAMA-nın İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tamaş Torma ilə görüşüb.

    Görüşdə ANAMA ilə Macarıstanın Keyfiyyət və Əməkdaşlıq üçün Minatəmizləmə Mərkəzi arasında bir müddət öncə imzalanan bacarıqların artırılmasının dəstəklənməsinə dair anlaşma memorandumunun icrası və digər əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Macarıstan Anlaşma memorandumu Vüqar Süleymanov ANAMA

