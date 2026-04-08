Азербайджан и Словакия обсудили сотрудничество в сфере прав человека

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева обсудила со словацким коллегой Робертом Доброводским, находящимся с визитом в Баку, сотрудничество в сфере прав человека.

Как передает Report, об этом сообщил Аппарат Омбудсмена Азербайджана.

Отмечается, что в ходе встречи была отмечена позитивная динамика сотрудничества между двумя государствами, в том числе в сфере прав человека.

С.Алиева подчеркнула, что взаимодействие между омбудсменами развивается как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.

Доброводский отметил, что Словакия заинтересована перенять положительный опыт Азербайджана по ряду направлений.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.