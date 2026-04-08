Азербайджан и Словакия обсудили сотрудничество в сфере прав человека
Внутренняя политика
- 08 апреля, 2026
- 18:08
Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева обсудила со словацким коллегой Робертом Доброводским, находящимся с визитом в Баку, сотрудничество в сфере прав человека.
Как передает Report, об этом сообщил Аппарат Омбудсмена Азербайджана.
Отмечается, что в ходе встречи была отмечена позитивная динамика сотрудничества между двумя государствами, в том числе в сфере прав человека.
С.Алиева подчеркнула, что взаимодействие между омбудсменами развивается как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.
Доброводский отметил, что Словакия заинтересована перенять положительный опыт Азербайджана по ряду направлений.
Стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
