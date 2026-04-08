Azərbaycan və Slovakiya ombudsmanları əməkdaşlığı müzakirə ediblər
- 08 aprel, 2026
- 17:30
Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva Slovakiyanın Ombudsmanı Robert Dobrovodski ilə insan hüquqları sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ombudsman Aparatı məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Robert Dobrovodskinin Azərbaycana səfəri çərçivəsində Səbinə Əliyeva ilə görüşündə Ombudsman Azərbaycan və Slovakiya dövlətləri arasında müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən insan hüquqları sahəsində əməkdaşlıq münasibətlərinin mövcud olduğunu məmnunluqla qeyd edib.
Səbinə Əliyeva iki ölkənin Ombudsman təsisatları arasında əlaqələrin həm ikitərəfli, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində inkişaf etdiyini vurğulayıb.
Slovakiyanın Ombudsmanı Robert Dobrovodski Azərbaycanın müsbət təcrübəsinin öz ölkəsində tətbiqi ilə bağlı bir sıra məsələlərin mümkünlüyünü qeyd edib.
Görüşdə, həmçinin gələcək əməkdaşlığın perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər üzrə geniş fikir mübadiləsi aparılıb.