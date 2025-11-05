Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Азербайджан и Кения обсудили расширение сотрудничества в сфере разминирования

    Внутренняя политика
    • 05 ноября, 2025
    • 16:20
    Азербайджан и Кения обсудили расширение сотрудничества в сфере разминирования

    Азербайджан и Кения обсудили сотрудничество и обмен опытом в области гуманитарного разминирования.

    Как сообщает Report, встреча состоялась в рамках рабочего визита делегации Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) во главе с заместителем председателя правления Самиром Поладовым в Кению.

    Поладов проинформировал о масштабах минной проблемы на освобожденных территориях Азербайджана и подчеркнул важность гуманитарного разминирования для безопасного восстановления и возвращения населения.

    Стороны отметили необходимость расширения сотрудничества, проведения совместных обучающих программ и внедрения инновационных подходов в разминировании.

    Затем азербайджанская делегация посетила специализированную Гуманитарную школу поддержки мира, где ознакомилась с имеющимся там технологическим оборудованием и устройствами, военным учебным комплексом и тренировочным полигоном.

    Кения разминирование ANAMA
    Фото
    Azərbaycan və Keniya minatəmizləmə sahəsində təcrübələrini bölüşüb
    Фото
    Azerbaijan, Kenya mull expanding cooperation in demining

    Последние новости

    16:37
    Фото

    В Нахчыване прошел "Забег Побед"

    Спорт
    16:35

    Начались поставки казахстанской пшеницы в Армению через Азербайджан

    Внешняя политика
    16:33

    АПБА: В ряде банкетных залов Азербайджана выявлено мясо неизвестного происхождения

    Здоровье
    16:31

    Еврокомиссар: ЕК хочет сделать поезда предпочтительнее самолетов

    Другие
    16:28

    Украина возобновила импорт газа по Трансбалканскому коридору

    В регионе
    16:25

    В Зардабе задержаны отец и сын за охоту на краснокнижных птиц

    Происшествия
    16:20
    Фото

    Азербайджан и Кения обсудили расширение сотрудничества в сфере разминирования

    Внутренняя политика
    16:15

    Министр: ЦАХАЛ продолжит ликвидацию бойцов ХАМАС в "желтой зоне" в Газе

    Другие страны
    16:14

    Шойгу: Конкуренции между Зангезурским коридором и "Север-Юг" не будет

    В регионе
    Лента новостей