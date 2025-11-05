Азербайджан и Кения обсудили расширение сотрудничества в сфере разминирования

Азербайджан и Кения обсудили сотрудничество и обмен опытом в области гуманитарного разминирования.

Как сообщает Report, встреча состоялась в рамках рабочего визита делегации Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) во главе с заместителем председателя правления Самиром Поладовым в Кению.

Поладов проинформировал о масштабах минной проблемы на освобожденных территориях Азербайджана и подчеркнул важность гуманитарного разминирования для безопасного восстановления и возвращения населения.

Стороны отметили необходимость расширения сотрудничества, проведения совместных обучающих программ и внедрения инновационных подходов в разминировании.

Затем азербайджанская делегация посетила специализированную Гуманитарную школу поддержки мира, где ознакомилась с имеющимся там технологическим оборудованием и устройствами, военным учебным комплексом и тренировочным полигоном.