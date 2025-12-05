Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Азербайджане в 2026–2030 годах построят 21 учреждение профобразования - РАСПОРЯЖЕНИЕ

    Внутренняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 16:55
    В Азербайджане в 2026–2030 годах построят 21 учреждение профобразования - РАСПОРЯЖЕНИЕ

    В 2026–2030 годах в Азербайджане будет построено 21 современное учреждение профессионального образования, а также проведен капитальный ремонт двух действующих учреждений.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по укреплению потенциала системы профессионального образования".

    Согласно распоряжению, кабинету министров поручено в течение четырех месяцев утвердить план мероприятий по укреплению потенциала системы профессионального образования и представить информацию президенту Азербайджанской Республики, а также решить другие задачи, вытекающие из документа.

    Министерство науки и образования должно утвердить список учреждений, подлежащих строительству и капитальному ремонту, подготовить распределение необходимого финансирования по годам и в течение месяца представить его Государственному нефтяному фонду.

    Государственный нефтяной фонд, в свою очередь, включит необходимые средства для реализации мероприятий, указанных в документе, в свой ежегодный бюджет.

