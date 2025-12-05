Пашинян и Коакер обсудили совместные программы Еревана и Лондона в обороне и кибербезопасности

Премьер-министр Никол Пашинян и государственный министр по вопросам обороны Великобритании Вернон Коакер на встрече в пятницу в Ереване подчеркнули важность реализации совместных программ, в том числе в сферах военного образования и кибербезопасности.

Как сообщает Report cо ссылкой на офис премьера Армении, в ходе встречи стороны также обсудили вопросы регионального значения.

"В частности, Вернон Коакер подчеркнул поддержку Соединенным Королевством укрепления мира, уже установленного между Арменией и Азербайджаном, выразил уверенность, что это будет способствовать стабильности и развитию сотрудничества в регионе",- говорится в информации.

Пашинян со своей стороны подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в разблокировании региональных транспортных коммуникаций в рамках принципов, "закрепленных в декларации, подписанной в Вашингтоне 8 августа, и привлечении для этого международных инвестиций".