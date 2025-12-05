Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Пашинян и Коакер обсудили совместные программы Еревана и Лондона в обороне и кибербезопасности

    В регионе
    • 05 декабря, 2025
    • 16:47
    Пашинян и Коакер обсудили совместные программы Еревана и Лондона в обороне и кибербезопасности

    Премьер-министр Никол Пашинян и государственный министр по вопросам обороны Великобритании Вернон Коакер на встрече в пятницу в Ереване подчеркнули важность реализации совместных программ, в том числе в сферах военного образования и кибербезопасности.

    Как сообщает Report cо ссылкой на офис премьера Армении, в ходе встречи стороны также обсудили вопросы регионального значения.

    "В частности, Вернон Коакер подчеркнул поддержку Соединенным Королевством укрепления мира, уже установленного между Арменией и Азербайджаном, выразил уверенность, что это будет способствовать стабильности и развитию сотрудничества в регионе",- говорится в информации.

    Пашинян со своей стороны подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в разблокировании региональных транспортных коммуникаций в рамках принципов, "закрепленных в декларации, подписанной в Вашингтоне 8 августа, и привлечении для этого международных инвестиций".

    Армения Великобритания Никол Пашинян Вернон Коакер кибербезопасность
    Paşinyan britaniyalı nazirlə müdafiə sahəsində birgə proqramları müzakirə edib
    Elvis

    Последние новости

    17:00

    Президент Ильхам Алиев утвердил "Концепцию надежного партнера"

    Внутренняя политика
    16:59

    Netflix договорился о покупке Warner Bros. почти за $83 млрд - ОБНОВЛЕНО

    Это интересно
    16:55

    В Азербайджане в 2026–2030 годах построят 21 учреждение профобразования - УКАЗ

    Внутренняя политика
    16:50
    Фото

    Азербайджанская делегация приняла участие в военных учениях в Италии

    Другие
    16:47

    Пашинян и Коакер обсудили совместные программы Еревана и Лондона в обороне и кибербезопасности

    В регионе
    16:46

    Число отравившихся угарным газом в сальянской школе возросло до 18 – ОБНОВЛЕНО-2

    Здоровье
    16:45

    Кейт Фирон: Баку и Ереван сделали большой шаг к достижению мира

    Внешняя политика
    16:43

    Moody`s: Стабильность маната улучшила качество валютных кредитов в Азербайджане

    Финансы
    16:41

    В Армении требуют изъять участок на берегу Севана у матери экс-помощника президента

    В регионе
    Лента новостей