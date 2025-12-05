Moody`s: Стабильность маната улучшила качество валютных кредитов в Азербайджане

Стабильность азербайджанского маната способствовала улучшению качества кредитов в иностранной валюте.

Как сообщает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Moody`s, по состоянию на сентябрь 2025 года активы банковской системы Азербайджана составляли эквивалент 44% ВВП, что указывает на относительно низкий уровень банковского охвата экономики и населения. Совокупный портфель кредитов достигал около 23% ВВП, или 37% ненефтяного ВВП.

По данным агентства, общий рост кредитования составил 19% в 2024 году и 18% в 2023-м, что отражало повышенный спрос и активное предложение кредитов на фоне восстановления экономики после пандемии. В январе-сентябре 2025 года объем кредитов увеличился еще на 7% по сравнению с концом 2024 года. После значительного сокращения в 2020-2023 годах уровень проблемных кредитов стабилизировался на исторически низкой отметке - около 3% от общего объема кредитов к концу 2024 года, при уровне покрытия резервами примерно 112%.

Аналитики Moody`s считают, что качество активов банков будет поддерживаться благоприятной экономической средой и устойчивым ростом ненефтяных секторов, что укрепляет способность заемщиков обслуживать долги.

В агентстве отмечают, что стабильность национальной валюты улучшила качество кредитов в иностранной валюте. Их доля в кредитном портфеле снизилась до 14% к сентябрю 2025 года против примерно 16% в 2024-м и пиковых 30% в конце 2020 года.

При этом Moody`s подчеркивает, что условия фондирования банков остаются ограниченными из-за высокой долларизации депозитов: "Это повышает волатильность клиентской депозитной базы и удорожает доступ к оптовым рынкам капитала. Доля депозитов в иностранной валюте, хотя и снижается, остается одной из самых высоких в СНГ - 38% на сентябрь 2025 года по сравнению с 56% в 2020-м. Одновременно ликвидность в манатах улучшилась благодаря постепенной дедолларизации и государственной поддержке".

Согласно отчету, депозиты остаются основным источником фондирования азербайджанских банков. На сентябрь 2025 года они составляли около 75% совокупных обязательств сектора. В Moody"s считают, что следующими по значимости источниками являются кредиты от финансовых институтов: "Зависимость от оптового и трансграничного фондирования остается низкой, а риски рефинансирования - ограниченными".

Агентство также отмечает, что около 39% активов банковской системы находятся в ликвидной форме - наличные средства и их эквиваленты, требования к банкам, а также инвестиции в государственные и квазигосударственные долговые ценные бумаги. "Это обеспечивает значительный буфер против внешних шоков", - говорится в отчете Moody`s.