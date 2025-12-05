Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджанская делегация приняла участие в военных учениях в Италии

    Азербайджанская делегация приняла участие в качестве наблюдателя в многонациональных учениях по военно-гражданскому сотрудничеству (CIMIC) Adaptive Interaction 2025, состоявшихся в итальянском регионе Венето.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    В рамках учений начальник Управления по связям с медиа и общественностью Минобороны полковник Анар Эйвазов провел встречу с командиром Многонациональной группы НАТО по военно-гражданскому сотрудничеству (CIMIC) и командиром 7-го CIMIC-полка полковником Пьеро Фурланом.

    В ходе встречи был проведен обмен мнениями по вопросам эффективного применения подразделений CIMIC в операциях НАТО.

    Полковник Эйвазов рассказал о мерах, предпринятых азербайджанской армией для защиты гражданского населения и инфраструктуры в ходе 44-дневной Отечественной войны, увенчавшейся победой Азербайджана, а также во время Антитеррористической операции и других военных действий.

    Затем азербайджанская делегация приняла участие в "Дне высокопоставленного наблюдателя", проведенного в рамках многонациональных учений.

    Высокопоставленные гости понаблюдали за выполнением задач по установлению взаимодействия с различными гражданскими учреждениями и организациями в зоне операций, оказанию им необходимой поддержки, а также анализу факторов, способных повлиять на ход военных операций.

    В целом ход учений, в которых принимали участие 200 военнослужащих подразделений CIMIC из 12 стран-членов и партнеров НАТО, был оценен положительно.

