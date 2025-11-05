Azərbaycan və Keniya minatəmizləmə sahəsində təcrübələrini bölüşüb
- 05 noyabr, 2025
- 15:50
Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) İdarə Heyəti sədrinin müavini Samir Poladovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Keniyaya işgüzar səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında minatəmizləmə sahəsində təcrübələr bölüşülüb.
Bu barədə "Report"a ANAMA-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, səfər çərçivəsində Samir Poladov və Azərbaycanın Keniyadakı səfiri Sultan Hacıyev ilə Keniyanın minatəmizləmə sahəsində fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Sülhə Dəstək Təlim Mərkəzinin rəhbərliyi arasında görüş keçirilib.
Samir Poladov Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində mövcud olan mina problemi, mina və partlamamış hərbi sursatların törətdiyi fəsadlar, eləcə də əsasən daxili resursların hesabına icra edilən humanitar minatəmizləmə fəaliyyəti barədə məlumat verib. O, ərazilərdə aparılan irimiqyaslı bərpa-yenidənqurma işlərinin təhlükəsiz şəraitdə yerinə yetirilməsi və əhalinin bu ərazilərə geri dönməsinin təmin olunmasında humanitar minatəmizləmə işlərinin böyük əhəmiyyətini vurğulayıb. Sədr müavini minaların törətdiyi fəsadların aradan qaldırılması və mina təhlükəsizliyinin təminatında beynəlxalq dəstəyin və əməkdaşlığın zəruri olduğunu diqqətə çatdırıb.
Keniya tərəfi Təlim Mərkəzinin fəaliyyəti və humanitar minatəmizləmə sahəsində imkanların və təcrübələrin artırılması üçün həyata keçirilən beynəlxalq əməkdaşlıq barədə məlumat verib. Keniya və Azərbaycan arasında mövcud münasibətlərin dinamik inkişafının iki qurum arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi üçün yaxşı fürsət olduğunu bildirib.
Tərəflər humanitar minatəmizləmə sahəsində bilik və təcrübə mübadiləsi, birgə təlim proqramları, minatəmizləmə əməliyyatlarında innovativ yanaşmalar və üsullar, eləcə də potensialın gücləndirilməsi və texniki yardım üzrə gələcək əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıblar.
Daha sonra Azərbaycan nümayəndə heyəti Mərkəzin sahə üzrə ixtisaslaşmış Humanitar Sülhə Dəstək Məktəbinə baş çəkərək orada mövcud olan texnoloji avadanlıq və cihazlar, hərbi tədris kompleksi və təlim poliqonu ilə tanış olub.