İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycan və Keniya minatəmizləmə sahəsində təcrübələrini bölüşüb

    Daxili siyasət
    • 05 noyabr, 2025
    • 15:50
    Azərbaycan və Keniya minatəmizləmə sahəsində təcrübələrini bölüşüb

    Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) İdarə Heyəti sədrinin müavini Samir Poladovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Keniyaya işgüzar səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında minatəmizləmə sahəsində təcrübələr bölüşülüb.

    Bu barədə "Report"a ANAMA-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, səfər çərçivəsində Samir Poladov və Azərbaycanın Keniyadakı səfiri Sultan Hacıyev ilə Keniyanın minatəmizləmə sahəsində fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Sülhə Dəstək Təlim Mərkəzinin rəhbərliyi arasında görüş keçirilib.

    Samir Poladov Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində mövcud olan mina problemi, mina və partlamamış hərbi sursatların törətdiyi fəsadlar, eləcə də əsasən daxili resursların hesabına icra edilən humanitar minatəmizləmə fəaliyyəti barədə məlumat verib. O, ərazilərdə aparılan irimiqyaslı bərpa-yenidənqurma işlərinin təhlükəsiz şəraitdə yerinə yetirilməsi və əhalinin bu ərazilərə geri dönməsinin təmin olunmasında humanitar minatəmizləmə işlərinin böyük əhəmiyyətini vurğulayıb. Sədr müavini minaların törətdiyi fəsadların aradan qaldırılması və mina təhlükəsizliyinin təminatında beynəlxalq dəstəyin və əməkdaşlığın zəruri olduğunu diqqətə çatdırıb.

    Keniya tərəfi Təlim Mərkəzinin fəaliyyəti və humanitar minatəmizləmə sahəsində imkanların və təcrübələrin artırılması üçün həyata keçirilən beynəlxalq əməkdaşlıq barədə məlumat verib. Keniya və Azərbaycan arasında mövcud münasibətlərin dinamik inkişafının iki qurum arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi üçün yaxşı fürsət olduğunu bildirib.

    Tərəflər humanitar minatəmizləmə sahəsində bilik və təcrübə mübadiləsi, birgə təlim proqramları, minatəmizləmə əməliyyatlarında innovativ yanaşmalar və üsullar, eləcə də potensialın gücləndirilməsi və texniki yardım üzrə gələcək əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıblar.

    Daha sonra Azərbaycan nümayəndə heyəti Mərkəzin sahə üzrə ixtisaslaşmış Humanitar Sülhə Dəstək Məktəbinə baş çəkərək orada mövcud olan texnoloji avadanlıq və cihazlar, hərbi tədris kompleksi və təlim poliqonu ilə tanış olub.

    ANAMA Samir Poladov Keniya

    Son xəbərlər

    16:04

    Zərdabda adları "Qırmızı kitab"a düşən quşları ovlayan ata və oğul saxlanılıb

    Hadisə
    16:01

    AEBA: İran müfəttişlərimizi bütün nüvə obyektlərinə buraxmalıdır

    Region
    15:57

    Fərəc Əliyev: "Əsas məqsəd "Neftçi" İdman Klubunu daha müasir və dinamik səviyyəyə qaldırmaqdır"

    Fərdi
    15:57

    Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin olunub

    İnfrastruktur
    15:52

    Bakıdakı bütün avtobuslarda NFC ödənişləri mümkün olacaq

    İnfrastruktur
    15:50
    Foto

    Azərbaycan və Keniya minatəmizləmə sahəsində təcrübələrini bölüşüb

    Daxili siyasət
    15:44
    Rəy

    İraqda seçkiqabağı vəziyyət: Bağdad şəffaf və ədalətli kampaniya vəd edir - ŞƏRH

    Analitika
    15:40
    Foto

    Vüqar Rəhimzadə Culfada seçiciləri ilə növbəti görüşünü keçirib

    Daxili siyasət
    15:38

    Ukrayna ilk dəfə "Genişləndirilmiş tərəfdaşlıq" statusunu alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti